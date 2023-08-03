MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü komedyen Ata Demirer'den bir ilk! Netflix için dizi çekecek

Ünlü komedyen Ata Demirer'den bir ilk! Netflix için dizi çekecek

03.08.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda verdiği kilolar ile dikkat çeken ünlü komedyen Ata Demirer, Bursa Bülbülü filminin ardından dizi çekmeye karar verdi. Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan'ın ortağı olduğu BKM Film imzalı dizi 'Bir İhtimal Daha Var' adını taşıyacak. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ata Demirer'in yol arkadaşı Hakan Algül yer alacak.

Çektiği komedi filmleriyle büyük beğeni toplayan Ata Demirer, son olarak Disney Plus için çektiği Bursa Bülbülü filmiyle çok konuşulmuştu. Dram ve komedi öğelerinin bir arada yer aldığı Bursa Bülbülü'nün ardından yeni projesini merakla beklediğimiz Demirer'den müjdeli haber geldi.

Ata Demirer bursa bülbülü

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ata Demirer, Netflix için bir komedi dizisi çekecek.

Ata Demirer 2

Son olarak komedyen Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisiyle büyük beğeni toplayan Netflix, bir başka komedyen olan Ata Demirer'le el sıkışarak yeni bir komedi dizisini bünyesine katmaya hazırlanıyor.

Ata Demirer 3

Necati Akpınar ile Yılmaz Erdoğan‘ın ortağı olduğu BKM Film imzalı dizinin adı "Bir İhtimal Daha Var" olacak. Dizi senaryosu Deniz Akçay'a emanet edilirken, yönetmen koltuğuna ise Ata Demirer filmlerinin vazgeçilmezi Hakan Algül oturacak. Urla'da çekilmesi planlanan dizinin 8 bölümden oluşması öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstediği şarkıyı söylemeyince olanlar oldu: "Yaşından utan"İstediği şarkıyı söylemeyince olanlar oldu: "Yaşından utan"
Disney Plus'a sert tepki! "Atatürk küçük kafaların alamayacağı..."Disney Plus'a sert tepki! "Atatürk küçük kafaların alamayacağı..."
Yıllar sonra bir araya geldiler! Değişimleri sosyal medyayı salladı Yıllar sonra bir araya geldiler! Değişimleri sosyal medyayı salladı
Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer Pınar ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Günün Videosu

Metroda ilginç anlar kamerada: Eşini başka bir kadınla görünce ortalık karıştı! 'Kocanı arayacağım'
Metroda ilginç anlar kamerada: Eşini başka bir kadınla görünce ortalık karıştı! 'Kocanı arayacağım'
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.