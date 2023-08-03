Ünlü komedyen Ata Demirer'den bir ilk! Netflix için dizi çekecek

Çektiği komedi filmleriyle büyük beğeni toplayan Ata Demirer, son olarak Disney Plus için çektiği Bursa Bülbülü filmiyle çok konuşulmuştu. Dram ve komedi öğelerinin bir arada yer aldığı Bursa Bülbülü'nün ardından yeni projesini merakla beklediğimiz Demirer'den müjdeli haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ata Demirer, Netflix için bir komedi dizisi çekecek.

Son olarak komedyen Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisiyle büyük beğeni toplayan Netflix, bir başka komedyen olan Ata Demirer'le el sıkışarak yeni bir komedi dizisini bünyesine katmaya hazırlanıyor.

Necati Akpınar ile Yılmaz Erdoğan‘ın ortağı olduğu BKM Film imzalı dizinin adı "Bir İhtimal Daha Var" olacak. Dizi senaryosu Deniz Akçay'a emanet edilirken, yönetmen koltuğuna ise Ata Demirer filmlerinin vazgeçilmezi Hakan Algül oturacak. Urla'da çekilmesi planlanan dizinin 8 bölümden oluşması öngörülüyor.

