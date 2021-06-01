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Ünlü komedyen Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafakanın düşürülmesini talep etti!

01.06.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya oğlu Kemal için ödediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın düşürülmesi için mahkemeye başvuruda bulundu. Yılmaz'ın talebi üzerine görülen davada mahkeme, ünlü komedyenin çocuğunun eğitim ve sağlık giderlerini karşılayıp karşılamadığına dair delillerin toplanması için duruşmayı bir sonraki tarihe erteleme kararı verdi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafakanın düşürülmesini talep etti!

Son zamanlarda yeni dizisi Erşan Kuneri'nin çekimleri ile gündeme gelen Cem Yılmaz'ın 8 yıl önce boşandığı eski eşi Ahu Yağtu’ya oğlu için ödediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi yönünde mahkemeye başvuruda bulundu. İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Yılmaz ile Yağtu katılım sağlamazken, ikilinin avukatları katıldı.

DAVA BİR SONRAKİ TARİHE ERTELENDİ

Yılmaz’ın dilekçesinde, Amerikan doları kurundaki yükselişle birlikte ödediği nafakanın da arttığı, nafakanın Türk lirası cinsinden 40 bin lira olarak belirlenmesini isteği iddia edildi. Cem Yılmaz’ın avukatı davanın kabulünü isterken, Yağtu’nun avukatı ise Yılmaz’ın nafaka dışında çocuğuna ödediği eğitim ve sağlık giderlerinin tespitini talep etti.

Ortaya sunulan beyanların ardından mahkeme ise ünlü komedyenin çocuğunun eğitim ve sağlık giderlerini karşılayıp karşılamadığına dair delillerin toplanması için duruşmayı bir sonraki tarihe erteledi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafakanın düşürülmesini talep etti!

YOLLARINI ANLAŞMALI OLARAK AYIRMIŞLARDI

Yağtu ile Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirmişti. Ünlü komedyen, eşine boşanırken 500 bin dolar tazminat ödedi. Yılmaz, ayrıca Ahu Yağtu'ya üç gayrimenkul vermişti.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafakanın düşürülmesini talep etti!

AHU YAĞTU KİMDİR?

Ahu Yağtu, 11 Temmuz 1978 İzmir’de doğmuştur. Çocuk yaşta model olmaya karar verince İzmir‘den İstanbul’a taşınmıştır. 2003 senesinde Biri Bizi Gözetliyor yarışma programında sunuculuk yapmış, çeşitli reklam filmlerinde rol almıştır. İstanbul Beşiktaş Bebek’te “Second Chance” isimli vintage butik sahibidir. Ahu Yağtu, aktif olarak podyum yaşantısını sürdürmektedir, Türkiye’nin en iyi birkaç modelinden birisidir. Ayrıca Ahu Yağtu oyunculuk dışiında stil danışmanlığı ve moda tasarımcılığı da yapmaktadır.

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Cem Yılmaz
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