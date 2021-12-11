Ünlü komedyen Doğu Demirkol Melis Sezen'i ti'ye aldı!

Ahlat Ağacı, Tutunamayanlar ve Ölümlü Dünya gibi yapımlarda rol alan ünlü komedyen Doğu Demirkol, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde söylediği ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Melis Sezen'i tutarak, ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'' dedi.

2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katılan Doğu Demirkol, şöhreti BKM'de yaptığı 'Açık Mikrofon' gösterisiyle yakaladı.

Sonrasında Güldür Güldür, O Ses Türkiye, Ahlat Ağacı, Ölümlü Dünya, Tutunamayanlar ve Bayi Toplantısı gibi yapımlarda yer aldı.

Ayrıca Doğu Demirkol, güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi.



