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  4. Ünlü komedyen Doğu Demirkol Melis Sezen'i ti'ye aldı!

Ünlü komedyen Doğu Demirkol Melis Sezen'i ti'ye aldı!

11.12.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde söylediği ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'' sözleriyle gündem olan güzel oyuncu Melis Sezen'i ti'ye aldı.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol Melis Sezen'i ti'ye aldı!

Ahlat Ağacı, Tutunamayanlar ve Ölümlü Dünya gibi yapımlarda rol alan ünlü komedyen Doğu Demirkol, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde söylediği ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Melis Sezen'i tutarak, ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'' dedi.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol'dan Melis Sezen'e gönderme!

2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katılan Doğu Demirkol, şöhreti BKM'de yaptığı 'Açık Mikrofon' gösterisiyle yakaladı.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol Melis Sezen'i ti'ye aldı!

Sonrasında Güldür Güldür, O Ses Türkiye, Ahlat Ağacı, Ölümlü Dünya, Tutunamayanlar ve Bayi Toplantısı gibi yapımlarda yer aldı.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol Melis Sezen'i ti'ye aldı!

Ayrıca Doğu Demirkol, güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol Melis Sezen'i ti'ye aldı!


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Doğu Demirkol Melis Sezen
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