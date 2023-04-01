Ünlü manken Tuğçe Aral o diziyle ekranlara geri döndü

Ünlü manken ve sunucu Tuğçe Aral ekranlara geri döndü. Daha öncede sinema filminde başrol ve dizilerden teklif alan Tuğçe Aral,kararını Yürek Çıkmazı dizisinden yana kullandı.

Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosuna dahil olan ünlü isim dizide Gülbahar karakterine hayat verecek.

Aral, " Yıllar önce Tiyatro eğitimi almıştım. Daha sonra sinema ve dizi teklifleri geldi ama o zamanlar oyunculuk düşünmüyordum. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra gelen teklifleri değerlendirirken hikayesi ile ekranları karşısındaki izleyicide duygu seli yaşatan Yürek Çıkmazı dizisi beni çok etkiledi. Bende gelen teklifi kabul ederek, kadroya dahil oldum" dedi.

