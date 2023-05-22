Ünlü modacı Muammer Ketenci'nin altın takılarının fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü isimlerin sahne kostümlerini hazırlayan ve açıklamalarıyla sık sık konuşulan ünlü modacı Muammer Ketenci bu defa altın takılarıyla gündeme geldi.

Bugün Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa magazin programına konuk olan ünlü modacı takılarının hepsinin altın olduğunu söyledi ve toplam fiyatını açıkladı.

Programın sunucularından Gülşen Yüksel'in 'Hepsi altın mı onların?' sorusu üzerine Muammer Ketenci 'Bende yalan yok yani. Siz beni Kobra Murat'la filan karıştırdınız heralde' yanıtını verdi.

Müge Dağıstanlı'nın 'Kaç bin TL'lik bir durumun var şuanda?' sorusu üzerine ise Ketenci 'Yani şuan 1,5 milyon TL falan' yanıtı verdi.



