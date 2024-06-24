Ünlü modacı Tolga Çam'a tekne turunda darp iddiası! Kaptan açıklama yaptı: Kendisini mağdur göstermeye çalışıyor

Moda tasarımcısı Tolga Çam, geçen 15 Haziran'da tatil için gittiği Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde ailesiyle birlikte beraberindeki 11 kişiyle, kiraladıkları charter tekneyle denize açıldı. İddiaya göre bir haftalık turda gidilen yerleri beğenmeyen Çam, 21 Haziran'da Şövalye Adası'na geldiklerinde memnuniyetsizliğini teknenin kaptanı Remzi Kasapoğlu'na bildirip, hakaretlerde bulunarak saldırdı. Çam, iddiaya göre araya girmek isteyen Kaptan Kasapoğlu'nun eşi Emine Kasapoğlu'nu da darbetti.

Kaptanın kızı Neslihan Kasapoğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine tekneye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tekneden Tolga Çam ve ailesini alarak, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Kaptan Remzi Kasapoğlu da teknesiyle birlikte limana yanaşarak ailesiyle birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürülerek ifade verdi. Emine Kasapoğlu darp raporu da aldı.

ARBEDE GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Teknede yaşanan kavganın bir bölümünün görüntüsü sosyal medyaya da yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra her iki taraftan da sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı.

'MAĞDUR TARAF BEN VE AİLEMDİR'

Sosyal medyadaki açıklamasında asıl mağdurun kendileri olduğunu belirten Tolga Çam, "Tatil için kiraladığım teknenin kaptanıyla yaşadığım bir anlaşmazlık ne yazık ki kamuoyuna yanlış ve çarpıtılmış bir şekilde yansıtılmıştır. Bu nedenle, gerçekleri açıklamak ve iddialara cevap vermek üzere açıklama yapma zorunluluğum doğmuştur. Öncelikle belirtmek isterim ki, kaptan ile aramızda yaşanan olayın mağduru tarafım ve ailemdir. Tatil için kiraladığımız teknede tamamen kötü, kabul edilemez bir muameleye maruz kaldık. Aramızda bir tartışma yaşansa da herhangi bir şiddet olayı kesinlikle söz konusu değildir. Kaptanın eşine veya başka birine yönelik fiziksel şiddet uyguladığım iddiaları tamamen mesnetsizdir ve gerçek dışıdır. Böyle bir davranış benim kişiliğime ve değerlerime tamamen aykırıdır. Şiddet, her ne şekilde olursa olsun, hiçbir durumda kabul edilemez ve asla tasvip edilemez" dedi.

Her zaman etik değerlere ve toplumsal sorumluluklara bağlı kalmayı ilke edinmiş biri olduğunu belirten Çam, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, topluma ve çevreye karşı duyduğum sorumluluk bilincindeyim. Bu tarz asılsız iddiaların, yıllar boyu emek vererek inşa ettiğim itibarımı zedelemeye yönelik olduğunu ve buna karşılık her zaman yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı belirtmek isterim. Bir takım maddi menfaatler elde edilme amacı taşıyan bu spekülasyon ve iftiraların en kısa sürede aydınlığa kavuşacağına olan inancım tamdır. Hakarete ve darba uğrayan, mağdur edilen taraf ben ve ailemdir. Dün gece nezarethanede kalan adli işlem yürütülen ve ciddi derecede aleyhine para cezası kesilen ise tartışmanın diğer tarafıdır. İtibarımı zedelemek isteyen, iftira atan, hakaret içeren beyanlarda bulunan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ve manevi tazminat davası açacağımı ayrıca ifade etmek isterim."

'İSTEDİKLERİ HER HİZMETİ VERDİK'

Kaptan Remzi Kasapoğlu da sosyal medyadaki açıklamasında Tolga Çam ve beraberindekiler için kusursuz bir hizmet verdiklerini söyledi. Kasapoğlu, "6 ayrı koyda kendilerine hizmet verilmiş, Tolga Çam'ın tüm istekleri de yerine getirilmiştir. Tolga Çam ve arkadaşları alkolün etkisiyle tur boyunca sağlanan üstün hizmetten memnun kalmadıklarını hakaret içerikli sözlerle tekne çalışanlarına ve bana belirtip, saldırıda bulunmuşlardır. Tolga Çam yalnızca kamuoyunu yanıltmaya çalışarak kendisini mağdur göstermeye çalışmaktadır. Kendileri 11 kişi olarak, 60 yaşındaki bana ve eşime saldırıda bulunmuş can ve mal güvenliğimizi tehdit etmiştir" dedi.

Olayla ilgili olarak her iki tarafından da ifadesi alınmasının ardından, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





