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Ünlü model Harriett Rose, koronavirüs mağduru yaşlılara yardımcı olmak için podyumu bıraktı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Londra’da yaşayan genç model Harriett Rose, koronavirüs mağduru yaşlılara yardımcı olmak için podyumu bırakarak bir yaşlı bakımevinde çalışmaya başladı.

Dolce Gabanna gibi ünlü moda markalarının defilelerinde yer alan model Harriett Rose, koronavirüs sırasında yaşlılara yardım edebilmek için modellik kariyerini bırakarak bir yaşlı bakımevinde çalışmaya başladı.

Londra’da modellik yapan Harriett Rose, Instagram sayfasında yaptığı açıklamada ismini vermediği bir bakımevindeki çalışmalarını takipçileriyle paylaştı.

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Dergi sayfalarını süsleyen ve geniş bir portfolyoya sahip olan model, bakımından sorumlu olduğu kimsenin ölmediğini söyledi. Harriett, Instagram sayfasından “Covid-19 pandemisi nedeniyle karantina döneminde şu an çalıştığım bakımevine taşındım. Yaşananların zor olduğunu söylemek hafif kalır. Ancak büyük bir memnuniyetle söylemeliyim ki, bu süre zarfında koronavirüse yakalanan veya bu nedenle kaybettiğimiz hiç kimse olmadı” dedi.
Harriett, bakımevindeki tecrübesinin ter, gözyaşı, minimum uykuyla yaşanan yüzlerce saat ile dolu olmasına rağmen her şeye değdiğini söyleyerek tüm bakımevi çalışanlarının muhteşem bir iş çıkardığını belirtti.
Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Harriett, Instagram hesabından üniformasını paylaştı.
Genç model, takipçilerine koronavirüsten korunmak için evlerinde kalmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğini de hatırlattı. Takipçilerine “Evde kalın, sosyal mesafenizi koruyun ve ellerinizi yıkayın. Bunu birlikte aşacağız. Gülümsemeye ve pozitif kalmaya devam edin” diyen Harriett’ın bu sözleri takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
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