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Ünlü modelin fotoğrafını taklit eden komedyene Instagram sansürü

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Avustralyalı komedyen Celeste Barber, ünlü model Candice Swanepoel'in çıplak fotoğrafını taklit ettiği paylaşımı Instagram tarafından topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle işaretlendi. Instagram sansürüne hem komedyen hem de birçok takipçi konuya tepki gösterdi.

Ünlü modelin fotoğrafını taklit eden komedyene Instagram sansürü

38 yaşındaki Avustralyalı komedyen Celeste Barber, ünlü model Candice Swanepoel'in çıplak fotoğraf çekimiyle dalga geçtiği fotoğrafı yarım milyondan fazla beğenildi. Taklit ettiği fotoğrafı "Her şey bitip tam oturduğumda çocuğum su ister..." notuyla paylaşmıştı.

Fotoğrafı reepost etmek isteyen takipçileri tarafından ortaya çıkan olayda ise; Instagram’ın o fotoğrafı paylaşmak isteyenlere topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle paylaşamayacakları uyarısı geldi. Instagram sansürüne hem komedyen hem de birçok takipçi konuya tepki gösterdi.

7,3 milyon takipçisi bulunan komedyen Celeste Barber, paylaştığı yeni bir çıplak fotoğrafla Instagram’ı vücutlar üzerinden çifte standart yapmakla suçladı. Celeste Barber’ın tepki paylaşımı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Gelen yorumlarda ise Instagram hedef tahtasına oturtulurken ünlü komedyenin olayın peşini bırakmaması takdir topladı.

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