Ünlü müzikalde yönetmene oyuncudan 'cinsel saldırı' suçlaması

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Murat K. ile müşteki Sevde Z.Y. ile taraf avukatları katıldı. Sevde Z.Y. de Hababam sınıfı adlı müzikalde oyuncu olarak yer aldığını, oyun kapsamında ekibiyle asistanlık yaptığını, provalar boyunca sanığa yakın bir yerde yanında durduğunu söyledi.

Sanığın daha önce kendine herhangi bir temasta bulunmadığını, olay günü kendisini çağırdığını ve durumunu sorduğunu, kendisinden kahve getirmesini istediğini, fincanı uzatırken de eliyle dokunarak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

BABAMLA PROVLARA GİTTİK

Gözyaşları içinde anlatımını sürdüren Sevde Z.Y., "Bir anda afalladım, tepki veremedim. Yüzüme gülerek bakıyordu. Biz ayak üstü konuşurken Celal T. da salona girmişti ve koltukta oturuyordu. Bir şey demedim. Mutfakta kahvesini doldurdu, getirip servis ettim. Sonrasında da oyun provalara katıldım. 3 gün sonra kendi iç muhasebemi yaptıktan sonra bu durumu arkadaşım B.K.’ya anlattım. Birkaç gün sonra da D.S.’ye anlattım. O da bana sendikaya başvurmamı söylemişti. Sendikadan görüştüğüm Yeşim Hanım''n tavsiyesi üzerine olay yerinin görüntülerini almak için Celal T. ile görüştüm, durumu anlattım. Daha sonra durumu sanığa anlattığını söyledi ve gelmemi istedi. Yanlarına gittim, sanık suçlamayı kabul etmediğini söyledi, bağırıp çağırarak konuşmaya başladı. Koluma dokunup 'Kola dokunmayı cinsel taciz mi algılıyorsun? dedi. Oradan ayrıldım. Birkaç gün sonra Celal T. beni aradı. Neden işe gelmediğimi sordu. Bu sefer durumu babama anlattım, onunla birlikte provalara gittik. Sanıktan davacı ve şikayetçiyim” dedi.