MAGAZİN

Ünlü müzisyen İbrahim Maalouf'a çocuk tacizinden hapis!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.11.2018 14:11 | Son Güncelleme

Trompetin usta ismi İbrahim Maalouf, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 4 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Ünlü müzisyen İbrahim Maalouf'a çocuk tacizinden hapis!

Le Figaro gazetesinin haberine göre, Fransa'nın Creteil kentindeki ceza mahkemesi, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmakla suçlanan 37 yaşındaki Maalouf'a 4 ay tecilli hapis ve 20 bin avro para cezası verdi.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Maalouf, mahkemede, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Ünlü sanatçı, Elvis Costello, Sylvia Schwartz ve Sting gibi dünyaca ünlü isimlerle çeşitli projelere imza atmıştı. Trompetçi Nassim Maalouf ile piyanist Nada Maalouf'un oğlu ve yazar Amin Maalouf'un da yeğeni olan İbrahim Maalouf, Gerard Boulanger'dan eğitim almıştı.İbrahim Maalouf, 15 yaşındayken seslendirdiği Bach'ın No. 2 Brandenburg Konçertosu'yla müzik kariyerine adım atmıştı.

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EN İYİ ULUSLARARASI MÜZİSYEN ÖDÜLÜNÜ KAZANMIŞTI

Paris Konservatuvarı'nda klasik müzik öğrencilerine doğaçlama dersleri veren sanatçı, 2010'da "Fransız Caz Ödülleri"nde, "Yılın Enstrümantal Keşfi" ödülüne layık görülmüştü ve 2014'te "Fransız Müzik Ödülleri"nde "En İyi Uluslararası Müzisyen" ödülünü kazanmıştı.

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İbrahim Maalouf çocuk istismarı hapis Fransa

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