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Ünlü müzisyen Saki Çimen evlilik kararı aldı! Ünlü oyuncuyla...

08.03.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergen filmi başta olmak üzere birçok film ve dizinin müziğine imza atan ünlü müzisyen Saki Çimen evlilik kararı aldı. Çimen, uzun zamandır birliktelik yaşadığı oyuncu Zeynep Anacan’la nikah masasına oturacak...

Ünlü müzisyen Saki Çimen evlilik kararı aldı! Ünlü oyuncuyla...

Usta müzik adamı Mazlum Çimen’in izinden giden Saki Çimen, uzun süredir beraberlik yaşadığı oyuncu Zeynep Anacan’la evlilik kararı aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; nikah tarihi olarak 14 Temmuz’ı belirleyen Saki Çimen ile Zeynep Anacan çifti düğün yeri olarak da Büyükada’yı seçti.

Saki Çimen 1

Saki Çimen, 18 Haziran 1958 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası ünlü sanatçı Mazlum Çimen, annesi Songül Aslanboğa'dır. Dedesi de ünlü aşıklardan olan Aşık Nesimi Çimen'dir.

Saki Çimen 2

Saki Çimen, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda piyano bölümünü bitirdi. Üniversite okurken müziğe ağırlık verdi, kendi bestelerini oluşturdu. Aynı zamanda ilk film müziğini de okurken yaptı.

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