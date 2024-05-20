Ahu Sungur "Yarı çıplak bir yarış..." diyerek sitem etti! Hande Erçel, Dilan Deniz ve Birce Akalay akla geldi

Ahu Sungur, "Adını Feriha Koydum" ve "O Hayat Benim" dizilerindeki performansıyla hafızalara kazındı.

Sungur, 2002 yılından bu yana evli olduğu, "Sihirli Annem" dizisinin 'Avni' si olarak bilinen oyuncu Suat Sungur ile parmakla gösterilen bir evlilik sürdürüyor.

43 yaşındaki ünlü oyuncu Ahu Sungur'un Instagram hesabından yaptığı son paylaşım gündem oldu.

Oyunculuğun çok kıymetli bir meslek olduğunu söyleyen Ahu Sungur, günümüzde oyunculuğun, ünlü olmakla karıştırıldığını belirtti.

"GERÇEK OYUNCULAR BİR DİSİPLİNDEN GELİRLER"

Sungur’un sözleri, Cannes’da yürüyen Türk ünlülere de bir gönderme olarak algılandı. Sungur, sosyal medya hesabından yaptığı manidar paylaşımda şunları belirtti:

"Oyunculuk çok kıymetli bir meslektir. Günümüzde; ünlülükle karıştırılır. Ün: genellikle iyi, üstün bir niteliğiyle herkesçe çok iyi bilinip tanınma durumudur. Oysa ki, günümüzdeki ünlülük durumunun 'Üstün bir niteliğe' sahip olma zorunluluğu barındırmadığı aşikardır maalesef… Gerçek oyuncular bir disiplinden gelirler. Performans sergilerler. Sergiledikleri performanslar niteliklidir. Oyunculuk, bir şekilde ünlü olma hali değildir. Oyunculuk, yarı çıplak kendini sergileme ve kim daha güzel ve ünlü yarışı da değildir. Mesleğim kıymetlidir."

"KOSTÜMLE SINIRLAYAMAZSINIZ"

Paylaşımlarına devam eden ünlü oyuncu seksapalitenin kişinin doğasından gelen bir olgu olduğunu ve şu an etrafına baktığında yanındakinin durumuna göre vaziyet alan zarafetten uzak bir yarı çıplaklık gördüğünü söyledi.

Sungur, paylaşımında şunları ifade etti:

"Seksapalite; size çekici kılan fiziksel ve ruhsal duruşunuzdur. Seksapel kişinin durumunu kostümle sınırlayamazsınız. Mesela... O durum, o kişinin doğasından gelen bir olgudur. Saçını savuruşunda, belki gülüşünde, belki duruşunda... Şu an etrafıma baktığımda çoğunlukla sadece yarı çıplak bir durum görüyorum. Yanındakinin durumuna göre vaziyet alan bir yarı çıplaklık... Yarıçıplak bir yarış! Zarafetten uzak..."







