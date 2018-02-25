Ünlü oyuncu Aşk ve Mavi dizisine katıldı

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde, Atv'de yayınlanan Aşk ve Mavi dizisine yapılan sürpriz transferi yazdı.

Eyüboğlu, NTC Medya Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Hakan Arslan’ın oturduğu dizinin kadrosuna İpek Tuzcuoğlu katıldığını belirtti.

İşte Ali Eyüboğlu'nun bugünkü yazısı...

İPEK TUZCUOĞLU ‘AŞK VE MAVİ’DE

Cuma akşamları ATV’de ekrana gelen, başrollerini Emrah Erdoğan’la Burcu Kıratlı’nın paylaştığı ‘Aşk ve Mavi’nin kadrosuna yakında yeni bir dizi yıldızı daha katılacak. Işıl Yücesoy, Kenan Bal, Baran Akbulut, Cüneyt Mete, Ayşe Ünsal ve Birgül Ulusoy gibi isimlerin oynadığı dizinin 59’uncu bölümünde İpek Tuzcuoğlu da kadroya katılacak.

‘Aşk ve Mavi’nin yapım şirketi NTC Medya’nın yine ATV’ye çektiği ‘Diğer Yarım’da Gonca Sarıyıldız, Orhan Kılıç, Gülen Karaman, Nevra Serezli ve Ruhi Sarı gibi isimlerle kamera karşısına geçen Tuzcuoğlu, son olarak TRT 1’in 18’inci bölümde bitirdiği ‘Yalaza’da oynuyordu.