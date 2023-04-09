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Ünlü oyuncu Aslı İnandık da TİP'e üye oldu! 'Milletvekili adayı değilim'

09.04.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Aslantuğ'ın milletvekili adayı olduğu Türkiye İşçi Partisi ünlü üyeleriyle dikkat çekiyor. Son olarak Türkiye İşçi Parti İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, ünlü oyuncu Aslı İnandık'ın TİP'e üye olduğunu duyuran bir paylaşımda bulundu.

Ünlü oyuncu Aslı İnandık da TİP'e üye oldu! 'Milletvekili adayı değilim'

Yalan Dünya, Şevkat Yerimdar 2, Güldür Güldür gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Aslı İnandık siyasi tercihini açıkladı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, oyuncu Aslı İnandık'ın partilerine üye olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Oyuncu dostumuz Aslı İnandık, TİP'e katıldı. Umutta, eşitlikte, aydınlıkta ve kadın dayanışmasında inat eden herkesle bir kişi daha fazlayız! Aramıza hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi.

Ekran Alıntısı

Aslı İnandık da hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. İnandık, "Hakkımda çıkan yanlış bir haberi düzeltmek isterim. Milletvekili adayı değilim, Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldum. Tıpkı on binlerce farklı meslek grubundan vatandaş gibi. TİP’in yanındayım. Milletvekili adayı değilim. Teşekkür ederim" dedi.

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