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Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in pozu takipçilerinden tam not aldı! "Papatya gibisin"

07.04.2022 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin ardından Hanımağa'nın Gelinleri sonrasında da Uzak Şehrin Masalı dizisiyle ekranlara gelen Aslıhan Güner'in yüzü dizi yönünden gülmedi. Ünlü oyuncu Aslıhan Güner şimdilerde Instagram pozlarıyla gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in pozu takipçilerinden tam not aldı! "Papatya gibisin"

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede rol alan Aslıhan Güner en son Komutan filminde Züleyha rolüne hayat verdi. Ünlü oyuncu Instgaram pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

ASLIHAN GÜNER'İN POZU TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

17 Aralık 1987 doğumlu Aslıhan Güner 34 yaşındadır.

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in pozu takipçilerinden tam not aldı!

Sosyal medyada aktif olan Aslıhan Güner pozlarıyla gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in pozu takipçilerinden tam not aldı!

Pozlarıyla dikkat çeken Aslıhan Güner'e, "Papatya gibisin", "Aslı çok güzelsin ya" gibi yorumlar geldi.

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in pozu takipçilerinden tam not aldı!

Aslıhan Güner 2013'te, kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirdi.

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in pozu takipçilerinden tam not aldı!

İkili 9 Haziran 2013'te Şefkat Tepe dizisinde tanışmıştı.

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in pozu takipçilerinden tam not aldı!

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in pozu takipçilerinden tam not aldı!

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in pozu takipçilerinden tam not aldı!

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in pozu takipçilerinden tam not aldı!

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Aslıhan Güner Instagram
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