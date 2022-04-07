Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in pozu takipçilerinden tam not aldı! "Papatya gibisin"

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede rol alan Aslıhan Güner en son Komutan filminde Züleyha rolüne hayat verdi. Ünlü oyuncu Instgaram pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

ASLIHAN GÜNER'İN POZU TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

17 Aralık 1987 doğumlu Aslıhan Güner 34 yaşındadır.

Sosyal medyada aktif olan Aslıhan Güner pozlarıyla gündeme geliyor.

Pozlarıyla dikkat çeken Aslıhan Güner'e, "Papatya gibisin", "Aslı çok güzelsin ya" gibi yorumlar geldi.

Aslıhan Güner 2013'te, kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirdi.

İkili 9 Haziran 2013'te Şefkat Tepe dizisinde tanışmıştı.





