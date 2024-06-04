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Caner Özyurtlu Türkiye'yi terk etti! Kira sözleri sosyal medyada damga vurdu: "Hayatımda ilk defa barınma garantim oldu"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.06.2024 16:22
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Oyuncu ve senarist Caner Özyurtlu kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Özyurtlu, konuk olduğu bir programda hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yunanistan'a taşındığını söyleyen oyuncu, hayatında ilk defa barınma garantisi olduğunu ve artık komünist olduğunu ifade etti.

Caner Özyurtlu Türkiye'yi terk etti! Kira sözleri sosyal medyada damga vurdu: "Hayatımda ilk defa barınma garantim oldu"

Oyuncu ve senarist Caner Özyurtlu sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık gündeme geliyordu.

Özyurtlu, son olarak YouTube'da yayınlanan Potkal Psikoloji kanalında Mehtap Güngör'ün konuğu oldu. Özyurtlu programda hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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"SERMAYA KARŞITI OLDUM"

Yunanistan'a taşındığını söyleyen oyuncu, "Benim hayatımda ilk defa barınma garantim oldu, 1 senedir. Ve önceden kapitalizmi savunuyordum, komünistim şu anda. Çünkü ben hayatın bu kadar değişeceğini düşünmüyordum. Kira stresim olmayınca bu kadar huzurlu uyanabileceğimi, anksiyetemin yüzde 95'inin barınma endişesi olduğunu bilmiyordum. Yani ve çok sinirliyim şu anda. Sermaye karşıtı değildim, sermaya karşıtı oldum. Sol zihniyetliydim ama kapitalizmin dünyaya bir şeyler kattığını düşünüyordum, geçti" ifadelerini kullandı.

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Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü Yunanistan'da kapitalizme izin yok gibi bir şey. İnsanların ruhu sol ve görüyorsunuz, evet belediyeler kötü, yollar kötü gibi ama insanlar birbirlerine o kadar iyi davranıyor ki. Çünkü varoluşunla değerli olduğun bir yerde ilk defa vakit geçiriyorum yani. O yüzden şu an ben biraz para kazanmamayım ama hayatta kalabilecek kadar bir şeyler yapabileyim, gizli gizli yapsam bile, çünkü Caner Özyurtlu ismiyle daha fazla para kazanıyorsun saçma bir şekilde, böyle çok dikkat çekmeden yaşamımı böyle tamamlamak istiyorum."

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