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Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı Lucas Torreira'nın evinden paylaştı! 'Artık saklamanıza gerek yok...'

08.03.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın adı aşk iddialarına karışmıştı. Özkan, daha önce 'Sadece arkadaşız' dediği yıldız futbolcunun evinden paylaşım yaptı. Bu hareket sonrasında takipçilerinden 'Artık saklamanıza gerek yok' gibi yorumlar geldi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı Lucas Torreira'nın evinden paylaştı! 'Artık saklamanıza gerek yok...'

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ederken, sezon başında Arsenal'den transfer edilen Lucas Torreira'nın adı, ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk iddialarına karışmıştı.

BİRÇOK MAÇI STATTA İZLEDİ

Fanatik Galatasaraylı olan ve bu sezon sarı - kırmızılıların birçok maçını stadyumdan takip eden Özkan, Lucas Torreira'nın dikkatini çekmişti.

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Instagram'dan karşılıklı olarak takipleşen ikili, oynanan bir maçın ardından bir mekanda eğlenirken görüntülenmişti. Devrim Özkan, daha önce 'Sadece arkadaşız' demiş olsa da sık sık buluşan iki isim için aşk iddiaları yeniden gündeme geldi.

TORREIRA'NIN EVİNDEN PAYLAŞTI

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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün Instagram'dan bir hikaye paylaştı. Özkan'ın paylaşımında bulunduğu yerin Lucas Torreira'nın evi olduğu öğrenildi.

Bu gelişme sonrasında Devrim Özkan'ın takipçileri "Artık saklamanıza gerek yok" tarzı yorumlarda bulunarak ikilinin ilişki içerisinde olduğunu öne sürdü.

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