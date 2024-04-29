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Ünlü oyuncu Gerard Depardieu, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

29.04.2024 19:53
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Fransız oyuncu Gerard Depardieu'nun cinsel saldırı suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Hakkında çok sayıda cinsel saldırı suçlaması bulunan Depardieu, Ekim 2023'te Le Figaro'da yayımlanan açık mektubunda hakkındaki iddiaları reddederek “Asla ve asla bir kadını taciz etmedim.” demişti.

Ünlü oyuncu Gerard Depardieu, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 2012 ve 2014'teki film çekimleri esnasında iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları üzerine ifadeye çağırılan 75 yaşındaki Depardieu, Paris polisi tarafından gözaltına alındı.

Depardieu, oyuncu Charlotte Arnould'un şikayeti üzerine 2020'de “tecavüz” ve “cinsel saldırı” ile suçlanmıştı.

Depardieu'yu 2007'de bir film çekimi sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan oyuncu Helene Darras'ın şikayeti ise zaman aşımı nedeniyle reddedilmişti.

Hakkında çok sayıda cinsel saldırı suçlaması bulunan Depardieu, Ekim 2023'te Le Figaro'da yayımlanan açık mektubunda hakkındaki iddiaları reddederek “Asla ve asla bir kadını taciz etmedim.” ifadesini kullanmıştı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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