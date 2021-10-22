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Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'dan dikkat çeken FOX TV çıkışı! ''FOX TV varsa benim sayemde var''

22.10.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yönetmen, yapımcı ve oyuncu Hamdi Alkan, Armağan Çağlayan'a verdiği röportajda, FOX TV ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'dan dikkat çeken FOX TV çıkışı! ''FOX TV varsa benim sayemde var''

Selen Görgüzel'le yaşadığı evlilikle sık sık magazin gündemini meşgul eden ünlü oyuncu Hamdi Alkan, FOX TV ile ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'dan dikkat çeken FOX TV çıkışı!

''HERKES FOX'A BURUN KIVIRIYORDU''

Alkan, 2007 yılında yönetmenliğini üstlendiği Arka Sıradakiler dizisinin, FOX TV için büyük bir başlangıç olduğunu ve kanalın bugünlere gelmesinde Arka Sıradakiler dizisinin inkar edilemez bir payı olduğunu dile getirdi.

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'dan dikkat çeken FOX TV çıkışı!

İşte Hamdi Alkan'ın dikkat çeken o açıklamaları:

İnsanlar dizi tutturur, biz Arka Sıradakiler dizisiyle kanal tutturduk. FOX TV varsa, bizim sayemizde var. O dönem herkes FOX'a burun kıvırıyordu. Biz inat ettik, yaptık. Dizimiz neredeyse 5 yıl devam etti. O kanalın bel kemiği oldu ve kanalı herkese tanıttı.

''HER PAZAR ESİP GÜRLÜYORDUK''

Neredeyse kadronun tamamının az tanınan oyuncular olmasına rağmen, kanalda her pazar esip gürlüyorduk. Şahane bir takım oyunuydu. Bence bugün FOX TV'nin temellerini atan bir dizidir. Bunu da söylemek istiyorum. Bu ukalalık falan değil bence.

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'dan dikkat çeken FOX TV çıkışı!

ARKA SIRADAKİLER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İlk bölümü 2007 yılının Eylül ayında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi; uyuşturucu ve çete kavgalarını konu edinen bir gençlik dizisidir.

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'dan dikkat çeken FOX TV çıkışı!

Üniversiteye öğrenci gönderemeyen, gözden çıkarılmış bir lisede okuyan öğrencilerin hayatları ve birbirleriyle ilişkileri ele alınır.

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'dan dikkat çeken FOX TV çıkışı!

Büyük Zafer Lisesi'ne gelen idealist bir öğretmenin, öğrencilerini doğruya yönlendirme mücadelesi anlatılır.

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'dan dikkat çeken FOX TV çıkışı!


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FOX FOX Haber Hamdi Alkan
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