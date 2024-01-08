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  4. Ünlü oyuncu Murat Prosçiler kafasında muz kabuğunu taşıdı! Taşıma sebebi şaşırttı!

Ünlü oyuncu Murat Prosçiler kafasında muz kabuğunu taşıdı! Taşıma sebebi şaşırttı!

08.01.2024 17:06 | Son Güncelleme:
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'Koçum Benim' dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Murat Prosçiler, Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü oyucunun kafasının üstünde taşıdığı muz şaşırttı. Hayrete düşüren görüntüler sonrası oyuncu açıklama yaptı.

'Koçum Benim' dizisiyle yıldızı paylayan Murat Prosçiler, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ünlü oyucununun kafasında muzu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

ünlü oyuncu

Snobmagazin'in haberine göre, kafasındaki muzla çevredekileri şaşırtan oyuncu "Kafanızda niye muz kabuğunu taşıyorsunuz?" sorusuna gülerek, "Ne yapayım? Çöp kutusu bulamadığım için kafamda taşımak zorunda kaldım" yanıtını verdi. Prosçiler'in bir süre kafasında muzla dolaşması dikkat çekti.

MURAT PROSÇİLER KİMDİR?

Murat Prosçiler, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 1975'te İstanbul'da doğdu. Ablası Oya Prosçiler de önemli bir seslendirme sanatçısıdır.

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Murat Prosçiler Oyuncu ünlü oyuncu
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