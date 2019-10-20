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Ünlü oyuncu Nadine Al Rassi Lübnan'daki protestolarda...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 09:34 | Son Güncelleme

Lübnan'ın ünlü oyuncularından Nadine Al Rassi, ek vergiler sebebiyle başlayıp sokaklara yayılan protestolara katıldı. Rassi protestolarda lastik yakıp eylemcilere destek verdi.

Ünlü oyuncu Nadine Al Rassi Lübnan'daki protestolarda...

Ekonomik krizin hakim olduğu Lübnan'da halk Whatsapp konuşmalarından vergi alınacağı haberlerinin ardından sokaklara döküldü. Bu eylemlere Lübnan'ın ünlü oyuncularından Nadine Al Rassi de katıldı. Rasi, eylemlerde lastik yaktı.

Rassi, 1.1 milyon takipçili Instagram hesabından, lastik yakan eylemcilerle birlikte bulunduğu bir videoyu paylaşarak eylemlere katıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da, yüksek vergi oranları, hükümetin ekonomi politikaları ve iletişime getirilen yeni vergiler nedeniyle başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

Başkent Beyrut'ta düzenlenen protestolarda, eylemciler; yüksek vergi oranlarını, hükümetin ekonomik politikalarını ve iletişim araçlarına getirilen yeni vergileri protesto ederek, hükümete istifa çağrısında bulunmuştu.

Dünkü protestolar sırasında eylemciler, sokaklarda ateş yakarak Beyrut'taki çok sayıda işletmeye zarar vermiş ve göstericilerin yaktığı ateşin sıçradığı binada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ayrıca, polisin protestocuları dağıtmak için Beyrut şehir merkezindeki protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtilmişti.

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Nadine Al Rassi Nadine Al Rassi lübnan

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