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Ünlü oyuncu Nejat İşler'den çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması! "Yemeye çalışıyorlar, olmaz!"

31.07.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak organizasyona veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda devam edecek. Sarı - lacivertli takımın yediği ilk gol sonrası stadyumda bulunan bir grup kişinin 'Putin' tezahüratı yapması sonrası UEFA soruşturma başlatmıştı. Ünlü oyuncu Nejat İşler, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve "Fenerbahçe'yi yemeye çalışıyorlar" dedi.

Ünlü oyuncu Nejat İşler'den çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması! "Yemeye çalışıyorlar, olmaz!"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev’e uzatma dakikalarında 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etmişti. Ukrayna ekibinin ilk golünü atan Buyalskiy'nin gol sevinci ve tribünlere dönerek yaptığı tahrik edici hareket sonrası bazı taraftarlar "Vladimir Putin" tezahüratında bulunmuştu.

UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçtaki Vladimir Putin tezahüratları sonrası harekete geçmiş ve soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Ünlü oyuncu Nejat İşler, bu konunun kendisine sorulması üzerine açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ YEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

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'Putin' tezahüratıyla ilgili konuşan İşler, "Ben maçtaydım, tezahüratı duymadım. UEFA öyle bir soruşturma başlatmadı, bir tane tribüne ceza gelecek büyük ihtimalle. Maçtayken duymadım, sonrasında internette gördüm. Garip bir şey var; Fenerbahçe'yi yemeye çalışıyorlar, olmaz." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN DOLABINDA BİR CESET VARDIR"

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Nejat İşler, "Geçmişte; Aziz Yıldırım döneminde de benzeri yaşandı, men edildi Fenerbahçe. Aynısının yaşanmaması üzerine neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise, "Geçmişte öyle bir şey olmadı ki. Başka takımları da söylerim, Türkiye'den de söylerim. İnsanların anıları hemen gidiyor, saçma. Benim aklımda, bazı kişilerin aklında. Herkesin dolabında bir ceset var." şeklinde cevap verdi.


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Nejat İşler Vladimir Putin fenerbahçe şampiyonlar ligi
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