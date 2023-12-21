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  4. Ünlü oyuncu Nilgün Belgün hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı

21.12.2023 15:44 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Nilgün Belgün sosyal medyadan yaptığı paylaşımında domuz gribine yakalandığını söyledi. Hastane yatağında koluna serum takılmış halde çekilen bir pozunu paylaşan ünlü oyuncu, "Bende en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım" diyerek hastalığını açıkladı.

"Aşk ve Komedi" oyunuyla turneye çıkan ünlü oyuncu Nilgün Belgün sosyal medyadan yaptığı açıklamasında hastalığı nedeniyle turne programını ertelemek zorunda kaldığını sevenlerine duyurdu.

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Domuz gribi olduğunu ifade eden ünlü oyuncu hastaneden çekilen pozunu paylaştığı gönderisine "Sevgili Dostlar; Bende en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Turnenin sadece 2 oyununu oynayabildim, Yarın ki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" notunu ekledi.

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