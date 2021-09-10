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  4. Ünlü oyuncu Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!

Ünlü oyuncu Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!

10.09.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilüfer Açıkalın, 19 yıllık sevgilisi yönetmen Orhan Oğuz’la ayrılıp yeni bir ilişkiye başlamıştı. Ünlü oyuncuya eski sevgilisi Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'dan şoke eden bir suçlama geldi. Ebru Oğuz,"Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" paylaşımıyla ağızları açık bıraktı.

Ünlü oyuncu Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!

Nilüfer Açıkalın, 19 yıllık sevgilisi yönetmen Orhan Oğuz’la ayrılıp yeni bir ilişkiye başlamıştı. Nilüfer Açıkalın'a eski sevgilisi Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'dan şok suçlama geldi.

"BABAMIN PARALARIYLA JİGOLO TUTMUŞ"

Ebru Oğuz, sosyal medyada Nilüfer Açıkalın'ı hedef alan "Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" diye paylaşım yaptı. Savcılığa başvuran Nilüfer Açıkalın; Ebru Oğuz'un kendisine ve sevgilisine sarf ettiği sözler için cezalandırılmasını talep etti.

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Sabah'ta yer alan habere göre; savcılığa başvuran Açıkalın; Ebru Oğuz'un kendisine ve sevgilisine sarf ettiği sözler için cezalandırılmasını talep etti.


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Ünlü oyuncu Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!Ünlü oyuncu Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!
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Nilüfer Açıkalın
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