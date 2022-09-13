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Ünlü oyuncu Özgür Emre Yıldırım'ın mutlu günü

13.09.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Özgür Emre Yıldırım, 2 yıldır birlikte olduğu bilim insanı Buse Cevatemre ile evlendi. “Bizimkisi ilk görüşte aşk” diyen çift, pazar günü Beykoz’daki bir kır düğünü ile nikâh defterine imza attı.

Ünlü oyuncu Özgür Emre Yıldırım'ın mutlu günü

Ünlü oyuncu Özgür Emre Yıldırım, Koç Üniversitesi Araştırma Görevlisi Buse Cevatemre ile 2 yıllık ilişkisini nikâh masasına taşıdı. Çift, 11 Eylül Pazar günü Beykoz’da kır düğünü düzenlenen töreniyle hayatlarını birleştirdi.

"BİZİMKİSİ İLK GÖRÜŞTE AŞK"

Yakınlarının katıldığı merasimle ömür boyu mutluluğa “evet” diyen Özgür Emre Yıldırım ve Buse Cevatemre nikâh sonrası soruları yanıtladı.

Tanıştıkları an birbirlerine âşık olduklarını dile getiren Yıldırım, “Bizimkisi ilk görüşte aşk. Daha o an ikimiz de birbirimizle evleneceğimizi anladık. Ben Buse’yi görür görmez ‘İşte evleneceğim kadın’ dedim” diye konuştu.

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"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Buse Cevatemre, ünlü oyuncuyu rol aldığı projelerden tanıdığını belirterek “Ben zaten onun hayranıydım” dedi. Eşinin kanser moleküler biyolojisi alanında çalışmalar yaptığını dile getiren Özgür Emre Yıldırım da “Onunla gurur duyuyorum” sözleriyle eşine olan hayranlığını dile getirdi. Çift balayını Antalya’da geçirecek.

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Özgür Emre Yıldırım Oyuncu ünlü oyuncu
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