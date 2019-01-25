Ünlü oyuncu paylaştı: Küçükken sarışındım

Daha ilkokula başladığı yıl çekilen bu pozunu paylaşan ünlü oyuncuyu tanıdınız mı? Belki küçük bir ipucu olur size: Kariyerini sadece Türkiye'de sınırlı tutmayıp yurt dışına da açılan bu oyuncunun bakışları neredeyse hiç değişmemiş.

Siyah önlük- beyaz yakasıyla objektife bakan o kız öğrenci Saadet Işıl Aksoy'dan başkası değil.

Güzel oyuncu yıllar önce henüz küçük bir ilkokul öğrencisiyken çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. İlkokul birinci sınıftayken çekilen fotoğrafına "Küçükken sarışındım" desem..." notunu yazan Aksoy'un paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Birçok takipçisi Aksoy'un çocukluğunda bile çok güzel göründüğü yorumunu yaptı.

