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  4. Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar! Uzmanlar ikna olmazsa 30 milyon Euro ceza ödenecek

Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar! Uzmanlar ikna olmazsa 30 milyon Euro ceza ödenecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.04.2025 18:38
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2023 yılında Shakhtar Donetsk'ten Chelsea'ye 70 milyon Euro bedelle transfer olan Mudryk için ilginç bir gelişme yaşandı. Shakhtar'da görev yaptığı dönemde doping skandalına adı karışan Mudryk, aklanabilmek için yalan makinesine bağlandı. Yıldız futbolcu eğer bu suçtan aklanamazsa Shakhtar Donetsk 30 milyon Euro ceza ödeyecek.

Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar! Uzmanlar ikna olmazsa 30 milyon Euro ceza ödenecek
Mykhailo Mudryk

Mykhailo Mudryk

UKR Ukrayna
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Chelsea
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Shakhtar Donetsk'ten Chelsea'ye 70 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Mudryk'in başı doping iddiasından belada... Shakhtar CEO'su Sergei Palkin, kasım ayında doping testi pozisitf çıktığı için sahalardan uzak kalan Mudryk hakkında açıklamalarda bulundu.

"YALAN MAKİNESİNE BAĞLADILAR"

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Mudryk'in yalan makinesine bağlandığını söyleyen Palkin, "Mudryk ne olduğunu anlamıyor. Konu hakkında hiçbir fikri yok. Avukatları onun için bir yalan makinesi testi ayarladı ve bu testten geçti. Bu da onun suçu kasti bir şekilde işlemediğine dair deliller arasında yerini alacak. Avukatları, bu konuda çalışıyor." ifadelerini kullandı.

AKLANMAZSA 30 MİLYON EURO CEZA ÖDEYECEK

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Ukraynalı yıldız futbolcunun doping testinden suçlu olduğu ortaya çıkarsa, Shakhtar 30 milyon Euro ceza ödeyecek.

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Chelsea Shakhtar Donetsk yalan makinesi haberler Spor Haberleri
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