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Ünlü oyuncu Rıza Akın beyin kanaması geçirdi! Kardeş Payı ve Beyaz Gelincik dizilerinde de rol almıştı

01.11.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Rıza Akın beyin kanaması geçirdi. 65 yaşındaki Rıza Akın hastanede tedavi altına alındı. Ünlü oyuncuyla ilgili üzücü gelişmeyi, Menderes Samancılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Rıza Akın son olarak Kardeş Payı, Beyaz Gelincik gibi dizilerde rol almıştı.

Ünlü oyuncu Rıza Akın beyin kanaması geçirdi! Kardeş Payı ve Beyaz Gelincik dizilerinde de rol almıştı

Sinema oyuncusu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü oyuncu Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

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"AMELİYATTAN ÇIKTI, YOĞUN BAKIMDA"

Menderes Samancılar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" dedi. Samancılar'ın bu paylaşımının ardından ünlü oyuncunun takipçileri, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Adanalı ünlü sanatçı Rıza Akın, çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer aldı. (DHA)

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RIZA AKIN KİMDİR?

Rıza Akın, 15 Eylül 1957 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı'dır. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı (Adana'nın Tiyatro Tarihi - Doç. Nurhan Tekerek). Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Hâlen bir ulusal televizyonda habercilik ve oyunculuk yapmaktadır.

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Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde, Hadırlı Mahallesi’ndeki portakal bahçesinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.


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