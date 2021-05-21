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Ünlü oyuncu Sanem Yeles anne oldu

21.05.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Sanem Yeles, Instagram'dan yaptığı paylaşımla kızını kucağına aldığını duyurdu. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Yeles, Bade'ye "Hoş geldin miniğim" sözleriyle seslendi.

Ünlü oyuncu Sanem Yeles anne oldu

Bir dönem ekranların sevilen dizilerinden olan 'Kiralık Aşk'ta 'Nihan' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sanem Yeles, 2019'da uzun zamandır birlikte olduğu Yakup Akpınar ile dünyaevine girmişti.

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ÜNLÜ OYUNCU ANNE OLDU

Mutlu evlilikleri süren çiftten müjdeli haber geldi. İkili, bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin çocuklarına 'Bade' adını verdiği öğrenildi.
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"HOŞ GELDİN MİNİĞİM"

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Yeles, kızının elini tuttuğu bu fotoğrafı, "Hoş geldin miniğim... 10.05.2021..." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncunun gönderisi, takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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