Ünlü oyuncu Sanem Yeles anne oldu

Bir dönem ekranların sevilen dizilerinden olan 'Kiralık Aşk'ta 'Nihan' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sanem Yeles, 2019'da uzun zamandır birlikte olduğu Yakup Akpınar ile dünyaevine girmişti.

ÜNLÜ OYUNCU ANNE OLDU

Mutlu evlilikleri süren çiftten müjdeli haber geldi. İkili, bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin çocuklarına 'Bade' adını verdiği öğrenildi.



"HOŞ GELDİN MİNİĞİM"

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Yeles, kızının elini tuttuğu bu fotoğrafı, "Hoş geldin miniğim... 10.05.2021..." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncunun gönderisi, takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

