Ünlü oyuncu Seda Bakan 38. yaşını kutladı! Partiye ünlüler akın etti

Ekranların sevilen oyuncusu Seda Bakan Erel 38. yaşına girdi. Ailesi ve arkadaşlarıyla beraber doğum günü kutlaması yapan Seda Bakan sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı. Ünlü ismin doğum günü partisinde ünlü arkadaşları da yer aldı.

2014 yılında hayatını müzisyen Ali Erel ile birleştiren ve iki de kızı olan Seda Bakan, 38'inci yaşına özel bir kutlama yaptı.

Seda Bakan'ı doğum gününde yakın dostu Hadise yalnız bırakmadı.

Kutlamada Zeytin Ağacı dizisinde beraber rol aldıkları Tuba Büyüküstün yer aldı.

Dizide beraber rol aldıkları bir diğer isim şarkıcı ve oyuncu Murat Boz ve Umut Kurt da parti de boy gösterdi.

Öte yandan rol arkadaşı ünlü oyuncu Serkan Altunorak da partide yer alan isimler arasındaydı.









