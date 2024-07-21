MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı

21.07.2024 17:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren ünlü oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve oyuncunun yakınları katıldı.

Hayatını kaybeden 82 yaşındaki oyuncu Şener Kökkaya için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

AW251496_02

Kökkaya’nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı’na defnedildi.

sener1

ŞENER KÖKKAYA KİMDİR?

1942 yılında dünyaya gelen Kökkaya, sanat yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile başladı.

Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosunda birçok oyunda rol alan Kökkaya, Devlet Tiyatrolarında konuk oyuncu olarak çalıştı.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulunan sanatçı, 1970'li yıllarda TRT'de yayımlanan "5 Dakika" programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Adana Devlet Tiyatrosunda da çalışan Kökkaya, çok sayıda film ve televizyon dizisinde rol aldı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Doğum gününü o pozlarla kutladı! 'Dayan...'Doğum gününü o pozlarla kutladı! 'Dayan...'
Anahtar Kelimeler:
vefat Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu! Bir aile yok oldu

Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu! Bir aile yok oldu

Batshuayi sonrası bir isim daha... Bu kez Beşiktaş devrede!

Batshuayi sonrası bir isim daha... Bu kez Beşiktaş devrede!

EYT’li emekli çalışanlar için SGK prim desteği bitti! ‘Çok zor’ diyerek yaşanacakları anlattı: ‘Çifte vergilendirme gibi bir uygulama…’

EYT’li emekli çalışanlar için SGK prim desteği bitti! ‘Çok zor’ diyerek yaşanacakları anlattı: ‘Çifte vergilendirme gibi bir uygulama…’

Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?

G.Saray'dan Süper Lig rekorlarını alt üst edecek transfer! Tarihe geçecek...

G.Saray'dan Süper Lig rekorlarını alt üst edecek transfer! Tarihe geçecek...

Beşiktaş'ta kriz! Uçağa binmedi transfer iptal...

Beşiktaş'ta kriz! Uçağa binmedi transfer iptal...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Diğer Haberler

Sıla Doğu Dilan Polat'ın doğum gününü kutladı! Eski mutlu günlerden paylaştı: Dayan...

Doğum gününü o pozlarla kutladı! 'Dayan...'

Gözlerden uzakta yaşıyor! İclal Aydın hayatını böyle anlattı: Foça'nın bir köyünde yaşıyorum

3 yıldır gözlerden uzakta! "Köyde yaşıyorum" diyerek anlattı

Lüks otomobiliyle dikkat çekmişti! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın tatil keyfi

Keyfi yerinde! Teknesi o koya demir attı

Tuba Büyüküstün Seda Bakan'a "Ben seni tanımıyordum" dedi! O anlar sosyal medyada tepki çekti

Tuba Büyüküstün Seda Bakan'a "Ben seni tanımıyordum" deyince... "Sus artık!"

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu hastaneye kaldırıldı! Restoranda düşüp başını çarptı, yoğun bakıma alındı

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu hastaneye kaldırıldı!

Abisinin ölümüyle sarsılmıştı! Alişan'dan duygu dolu mesaj: 3 koca yıl geçti sensiz...

Kardeşinin ölümüyle yıkılmıştı! Üzen paylaşım

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.