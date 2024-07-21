Ünlü oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden 82 yaşındaki oyuncu Şener Kökkaya için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Kökkaya’nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı’na defnedildi.

ŞENER KÖKKAYA KİMDİR?

1942 yılında dünyaya gelen Kökkaya, sanat yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile başladı.

Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosunda birçok oyunda rol alan Kökkaya, Devlet Tiyatrolarında konuk oyuncu olarak çalıştı.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulunan sanatçı, 1970'li yıllarda TRT'de yayımlanan "5 Dakika" programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Adana Devlet Tiyatrosunda da çalışan Kökkaya, çok sayıda film ve televizyon dizisinde rol aldı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır