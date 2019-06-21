Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan başkan Ali Koç'a transfer teklifi

Fenerbahçe'nin Fener Ol kampanyası için yapılan WinWin programında ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan Başkan Ali Koç'a ilginç bir transfer teklifi geldi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ OYNADI"
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman Fener Ol kampanyası hakkında şunları söyledi:
Bugün taraftarlarımız çılgın bir rakama ulaşırsa ben yıldız bir futbolcu getireceğim. Tabii başkanımız onay verirse. Kendisi İsviçre Milli Takımı'nda forma giyiyor ve Şampiyonlar Ligi finalinde forma giydi. Sayışman son olarak, "Taraftarımız çılgın bir rakama ulaştırırsa bizi bunları konuşmaya başlayabiliriz" dedi.
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