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Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan başkan Ali Koç'a transfer teklifi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.06.2019 10:12 | Son Güncelleme

Fener Ol kampanyası için Acun Ilıcalı'nın sunduğu WinWin programında Tolgahan Sayışman'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sürpriz bir transfer teklifi geldi. Sayışman, eğer Ali Koç isterse Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir ismi takıma getirebileceğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan başkan Ali Koç'a transfer teklifi

Fenerbahçe'nin Fener Ol kampanyası için yapılan WinWin programında ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan Başkan Ali Koç'a ilginç bir transfer teklifi geldi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ OYNADI"

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman Fener Ol kampanyası hakkında şunları söyledi:

Bugün taraftarlarımız çılgın bir rakama ulaşırsa ben yıldız bir futbolcu getireceğim. Tabii başkanımız onay verirse. Kendisi İsviçre Milli Takımı'nda forma giyiyor ve Şampiyonlar Ligi finalinde forma giydi. Sayışman son olarak, "Taraftarımız çılgın bir rakama ulaştırırsa bizi bunları konuşmaya başlayabiliriz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ali koç Spor Toto Süper Lig Tolgahan Sayışman

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
tabii taraftariniz yapsin her seyi siz sadece hazira konun kansizlar
şaqiri
TAMAM FENERBAHÇE'LİSİN EYVALLAH AMA TAKIMIN HOCASI VAR EKİBİ VAR HALI SAHA DEĞİLKİ BE KARDEŞİM GETİREYİM GÖTÜREYİM YANLIŞ ANLAŞILMASIN AMA KLÜP ÇOK DİSİPLİNİSİZ YÖNETİLİYOR MAALESEF
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