Ünlü oyuncudan Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören İrfan Can'a büyük tepki! '12 milyon Euro verdiğimiz adam...'

Fenerbahçe, kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu taraftarlar hem oyunculara hem de teknik ekibe tepki gösterdi. Eleştirilerden en çok nasibini alan ikili ise Gustavo Henrique ve İrfan Can Kahveci oldu. Bir Kadın Bir Erkek dizisiyle hafızalara kazınan Emre Karayel, İrfan Can için 'Bu kaçıncı artık, yazıklar olsun!' dedi.

ÜNLÜ OYUNCUDAN İRFAN CAN'A TEPKİ: '12 MİLYON € VERDİĞİMİZ ADAM...'

Galatasaray, lider olarak geldiği Kadıköy'de ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını açarak ayrıldı. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi attı. Maç sonunda Fenerbahçeli taraftarlardan oyuncu grubuna tepki vardı.

Emre Karayel, sosyal medya hesabından İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi. Emre Karayel, İrfan Can Kahveci için '12 milyon Euro verdiğimiz adam beş dakika sahada kalamıyor! Bu kaçıncı, yazıklar olsun' ifadelerini kullandı.

