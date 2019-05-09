Ünlü porno yıldızı Stoya'dan Ekrem İmamoğlu'na destek! Paylaşımı olay oldu

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini yenileme kararı gündemden düşmüyor. YSK'nın kararı tüm Türkiye'de konuşulmaya devam ederken, alınan kararın ülke dışında da etkisi sürüyor.

Son olarak dünyaca ünlü porno yıldızı Stoya da "İstanbul" kararıyla ilgili tartışmalara katıldı.

STOYA'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA DESTEK



Stoya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkçe, “Her şey çok güzel olacak” diye yazınca gündeme oturdu. Ünlü yıldızın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İMAMOĞLU ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, YSK'nın almış olduğu kararın ardından yaptığı ilk açıklamada tüm sanatçılara ve iş adamlarına susmamaları için çağrı yapmış, İmamoğlu'nun konuşmasının ardından da ünlü isimler art arda "Her şey çok güzel olacak" paylaşımlarında bulunmuştu.

