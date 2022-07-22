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Ünlü rapçi Çakal otel önünde silahlı saldırıya uğradı! İlk açıklama geldi: Yüzleri maskeli, silahlılardı...

22.07.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada tanınan ve TikTok paylaşımlarıyla meşhur olan Çakal lakaplı rapçi Emirhan Çakal'ın silahlı saldırıya uğradığı öne sürüldü. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Çakal, Didim'de konser sonrası otele giderken maskeli kişilerce silahlı saldırıya uğradığını ifade etti.

Ünlü rapçi Çakal otel önünde silahlı saldırıya uğradı! İlk açıklama geldi: Yüzleri maskeli, silahlılardı...

Geçtiğimiz gün Aydın'ın Didim ilçesinde konser veren Çakal lakaplı sosyal medya fenomeni Emirhan Çakal'ın silahlı saldırıya uğradığı iddia edildi. Ünlü rapçi Instagram hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM"

Emirhan Çakal sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı hikayede, konser sonrası otele giderken silahlı saldırıya uğradıklarını öne sürdü. Saldırganların 3 kişi ve maskeli olduğunu ifade eden Emirhan Çakal şüpheliler hakkında şikayetçi olmayacağını belirtti. Sahnede olmaya devam edeceğini açıklayan Çakal, Emniyet'e ifade verdiklerini belirterek, "Konu yargıya intikal etti." dedi.

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Çakal, Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Herkese selamlar. Dün gece Didim konseri sonrası uğradığımız silahlı saldırıyla ilgili hem yaşananları anlatmak hem de iyi olduğumuzu bilmeniz için bu açıklamayı yapıyorum.

"SALDIRIYA UĞRADIK"

Her konser sonrasında olduğu gibi çıkıp otelimize geldiğimiz saat 12-1 sularında planlı ve organize bir şekilde, yüzleri maskeli ve silahlı bir grup tarafından saldırıya uğradık. Arabadan indiğimiz anda, önce havaya ateş açılıp ardından arabamıza girilmek istendi. Ben ve ekip arkadaşlarımın (dostlarımın) sayesinde bu 3 yüzü maskeli, silahlı kişinin saldırısını önledik.

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Konuyla ilgili emniyet güçleri ben ve ekip arkadaşlarımın ifadelerini aldı. Konu yargıya intikal etmiş durumda. Ancak biz bu saldırının kimler tarafından, hangi niyetle, ne amaçla yapıldığını henüz hiçbir yerden öğrenemedik. Kimseden şikayetçi olmadık, olmayacağız.

Biz korkularla yaşayan, mücadeleden kaçan, köşesine saklanan insanlar hiç olmadık, olmayacağız. Sizlerin bilmesini istediğim tek şey hepimizin çok iyi olduğu. Biz müzik yapmaya, sahnede olmaya her zaman devam edeceğiz!"

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emirhan çakal
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