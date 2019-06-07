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Ünlü rapçi Ceza'nın acı günü... Babasını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

Rap müziğinin sevilen isimlerinden olan Ceza'nın babası Danyal Özçalkan hayatını kaybetti. Ceza babasının yaşamını yitirdiği haberini Instagram'dan duyurdu.

Ünlü rapçi Ceza'nın acı günü... Babasını kaybetti

Türkiye Rap müziğinin önemli isimlerinden olan Ceza, en acı gününü yaşadı.

Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören şarkıcı Ceza'nın babası Danyal Özçalkan bu gece sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ünlü şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından "Büyük Beşiktaşlım Babam "Danyal Özçalkan" dün gece Hakkın rahmetine kavuştu... Acımız çok büyük ve daha fazla yazamıyorum... Cenaze bugün ikindi namazından sonra Üsküdar Çinili Camii'nden kalkacaktır. Tüm dostlara" sözleriyle duyurdu.

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Ünlü rapçi Ceza ceza

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