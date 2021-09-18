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  4. Ünlü rapçi Uzi konserde hayranını yumrukladı! O anlar kamerada

Ünlü rapçi Uzi konserde hayranını yumrukladı! O anlar kamerada

18.09.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzi, Kocaeli’de verdiği bir konser sırasında bir hayranı ile gergin dakikalar yaşadı!

Krvn (Kardeşim Helikopter) şarkısıyla ünlenen Rapçi Uzi'nin konserinde hayranını yumrukladığı görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

Genç rapçinin sinirlerine hakim olamayıp hayranı ile kavga ettiği anlar kameralara yansıdı.

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SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Uzi, "Kocaeli konserimde yaşanan olaylarla ilgili bazı haber siteleri ve sosyal medya hesapları olayları çarpıtıp bizi izlemeye gelen kardeşlerime saldırdığımı yazıyor. Beni tanıyanlar hiçbir şey yokken kavga etmeyeceğimi bilir. Olayın aslı videolarda da görüldüğü gibi dinleyicim olan bir kardeşime mekanın güvenlik görevlisi tarafından haddini aşarak şiddet uygulanmasıydı.

Sözlü olarak duruma tepki gösterdim. Ancak hemen akabinde yine bir güvenlik görevlisinin ekip arkadaşımı darp ettiğini gördüm. Görür görmez müdahalede bulundum." açıklamasında bulundu.

UZİ KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır.
İstanbul Güngören'de büyüyen isim, sokak kültürüne de burada aşina
olmuştur. 7 senedir aktif olarak rap müzik yapan genç rap sanatçısı,
Çavo olarak da tanınıyor.

Rap müzik yapanların genelinin aksine küçükken yalnızca rap müziğe
değil, arabeske de ilgi duymuş ve Azer Bülbül hayranıdır. Bu ilgisini rock
ve metal müzik tutkunu olan anne babası bile aşamamıştır.

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