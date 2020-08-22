MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü Rapçinin Murda konserinde tepki çeken görüntüler!

Ünlü Rapçinin Murda konserinde tepki çeken görüntüler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 09:41 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Murda takma ismiyle tanınan rapçi Önder Doğan'ın konserine katılanlar, koronavirüse karşı alınan tedbirleri hiçe saydı. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Murda isimli ünlü rapçi Önder Doğan'ın konserine katılanlar, koronavirüse karşı tedbirleri hiçe saydı. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

MASKE VE SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Zeynep Bastık ve Ezhel gibi isimlerle düet yapan ünlü rapçi Önder Doğan, Bodrum Gümbet'te bir mekanda sahne aldı. Ünlü rapçiyi dinlemeye gelen hayranları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske kuralını ise hiçe saydı. Söz konusu konserin videoları sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisine neden oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
İlk para ödülünü kazanan takım belli olduİlk para ödülünü kazanan takım belli oldu
Hazal Kaya ve Onur Tuna'dan sürpriz projeHazal Kaya ve Onur Tuna'dan sürpriz proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
AB'den Türkiye'nin doğalgaz keşfine ilişkin açıklama
AB'den Türkiye'nin doğalgaz keşfine ilişkin açıklama
DSÖ'den flaş koronavirüs açıklaması
DSÖ'den flaş koronavirüs açıklaması
Muharrem İnce'den dikkat çeken 'doğalgaz' paylaşımı
Muharrem İnce'den dikkat çeken 'doğalgaz' paylaşımı
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
TikTok fenomeni çift olay oldu! Müge Anlı'da kayıp ilanından, yasak aşka kadar bir garip olaylar zinciri
TikTok fenomeni çift olay oldu! Müge Anlı'da kayıp ilanından, yasak aşka kadar bir garip olaylar zinciri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Babasını kaybetti acısını fotoğraflarla gösterdi!
Babasını kaybetti acısını fotoğraflarla gösterdi!
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Belözoğlu'nun garajında servet yatıyor
Garajında servet yatıyor! Milyonlarca lira değerinde...
'Ah Nerede' filminin güzeli Aydan Adan'ı bir de şimdi görün!
'Ah Nerede' filminin güzeli! Bir de şimdi görün
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
İlk para ödülünü kazanan takım belli oldu
Ebru Şallı'dan duygu dolu paylaşım! Begüm Şen'le acıları ortak....
Acıları ortak... Hüzün dolu paylaşım
Gülşah Saraçoğlu derin sırt dekoltesiyle meydan okudu! ‘Arkamdan...’
Gülşah Saraçoğlu sırt dekoltesini abarttı
Survivor Evrim ve hayranı arasında büyük gerilim! Hayranı Survivor Evrim’in küfür ettiğini açıkladı
Survivor Evrim: ‘Olay yaratırım...’
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.