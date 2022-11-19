MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü ressam Günseli Kato'dan sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler! "Doğurmayan kadın eksiktir"

Ünlü ressam Günseli Kato'dan sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler! "Doğurmayan kadın eksiktir"

19.11.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato, konuk olduğu canlı yayında dikkat çeken sözler söyledi. Kato, "Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" ifadelerini kullandı.

Ünlü ressam Günseli Kato'dan sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler! "Doğurmayan kadın eksiktir"

Oyuncu Ceyda Düvenci'nin NTV ekranlarında sunmaya başladığı "Bambaşka Sohbetler" programının bu haftaki konuğu seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato oldu. Kato programda tartışmalara neden olacak ifadeler kullandı.

HABER.00_00_05_45.Still042

"DOĞURMAYAN KADIN EKSİKTİR"

Kato annelik hakkında, "Çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok bir kadın için. Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir. Doğurduğunuz andan itibaren mertebe kat ediyorsunuz, insan olarak bir canlıya can vermek ve onu büyütmek... İyi ki doğurdum" dedi.

HABER.00_00_47_35.Still045
Günseli Kato, sosyal medyada kısa sürede gündeme otururken, kadın-erkek pek çok kişi ünlü ressama tepki gösterdi.
HABER.00_00_26_34.Still044

1 KIZI VAR

Günseli Kato ve eski eşi Takuo Kato'nun Aycan Kato adında bir kızı var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mini şortuyla takipçilerini büyüledi! Dekoltesini sergilediMini şortuyla takipçilerini büyüledi! Dekoltesini sergiledi
16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı
İç gösteren eteğiyle Instagram'ı salladı! Koltukta sere serpe...İç gösteren eteğiyle Instagram'ı salladı! Koltukta sere serpe...
Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci günseli kato

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatına ikinci indirim geldi

Benzin fiyatına ikinci indirim geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

Canlı yayına geç çıkmıştı! Dudağındaki detay...

Canlı yayına geç çıkmıştı! Dudağındaki detay...

4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi

4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi

G.Saray'da kıskançlık krizi! 'Ona verdiğiniz parayı verin'

G.Saray'da kıskançlık krizi! 'Ona verdiğiniz parayı verin'

İlginizi Çekebilir

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.