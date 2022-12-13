Ünlü restoran sahibi Fatih Terim'in yanında ellerini bağladı, sosyal medya sert tepki gösterdi! "Yeter artık..."

Ünlü restoran zincirleri sahibi CZN Burak, son olarak Katar'ın başkenti Doha'ya bir şube açarken, en az kendisi kadar ünlü bir ziyaretçisi vardı. Dünya Kupası'nı takip etmek üzere Katar'da bulunan Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, ailesiyle birlikte CZN Burak'ın restoranını ziyaret etti.

Ünlü restoran sahibi, Fatih Terim ve ailesini çiçeklerle karşılarken, Burak Özdemir'in tavırları sosyal medyada gündem oldu.

ELLERİNİ BAĞLADI!

Czn Burak'ın paylaştığı görüntülerde Fatih Terim'in yanında ellerini bağladığı görülürken, Özdemir'in bu tavırları sosyal medyada sert bir dille eleştirildi.

"YETER ARTIK..."

Kendisine gelen sert tepkilere aynı sertlikte bir yanıt veren CZN Burak "Rica ediyorum kötü yorumlarınızı kendinize saklayın. Yeter artık bir bitmedi bazılarının içinde art niyet. Benden yaşça büyük saygı duyduğum bir insan ziyaretime gelmiş herkese gösterdiğim gibi kendisini de saygı ile karşıladım." ifadelerini kullandı.

