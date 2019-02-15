Ünlü sanatçı Ferhat Tunç için 20 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakrı'da yütülen soruşturmada yer alan iddianamede sanatçı Ferhat Tunç’un ‘Terör örgütü PKK/KCK’ya finansal destek vermek amacıyla kuryelik yaptığı’, ‘TSK tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında aleyhte’, ‘terör örgütü YPG/PKK’yı destekler mahiyette paylaşımlarda bulunduğu’ belirtildi.
'PAYLAŞIMLARI ŞİDDETE ÇAĞRI'
Cumhuriyet’in haberine göre İddianamede, “Şüpheli tarafından yapılan paylaşımların şiddete çağrı niteliğinde olduğu, ülkemizde yaklaşık 40 yıldır süregelen terör faaliyetleri dikkate alındığında, yakın tehlike kriterinin oluştuğu anlaşılmaktadır” ifadeleri yer aldı.
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