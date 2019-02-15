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Ünlü sanatçı Ferhat Tunç için 20 yıla kadar hapis istemi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 15.02.2019 13:22 | Son Güncelleme

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası" yapmak suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ünlü sanatçı Ferhat Tunç için 20 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakrı'da yütülen soruşturmada yer alan iddianamede sanatçı Ferhat Tunç’un ‘Terör örgütü PKK/KCK’ya finansal destek vermek amacıyla kuryelik yaptığı’, ‘TSK tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında aleyhte’, ‘terör örgütü YPG/PKK’yı destekler mahiyette paylaşımlarda bulunduğu’ belirtildi.

'PAYLAŞIMLARI ŞİDDETE ÇAĞRI'

Cumhuriyet’in haberine göre İddianamede, “Şüpheli tarafından yapılan paylaşımların şiddete çağrı niteliğinde olduğu, ülkemizde yaklaşık 40 yıldır süregelen terör faaliyetleri dikkate alındığında, yakın tehlike kriterinin oluştuğu anlaşılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Ünlü sanatçı Ferhat Tunç için 20 yıla kadar hapis istemi


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Anahtar Kelimeler:
terör örgütü savcılık

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yani tüm AKP'liler o zaman zaten PKK üyesi oluyor. Neden diye soranlara cevap; Habur sınır kapısından davul zurna ile girmelerine alkış tuttunuz. Ve Oslo görüşmelerine de alkış tuttunuz...
Çok merak ediyorum bu haksız yargılamaları yapan hakim ve savcilara kaç yıl verecekler inşallah hepsi ömür boyu yer...
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