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Ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici Kovid-19 aşısı yaptırdı

18.06.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici Kovid-19 aşısı yaptırdı

İZMİR (AA) - Bergamalı ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech aşısı yaptırdı.

Kınık Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şenlendirici'ye aşıyı, tıp doktoru olan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, ilçedeki devlet hastanesinde uyguladı.

Aşı tatbik edilecek kolunda klarnet dövmesi bulunan sanatçı, "Fa diyez düğmesinden aşımı vuralım başkanım." şeklinde espri yaptı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden sanatçı, herkesi aşı konusunda duyarlı olmaya davet etti.

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