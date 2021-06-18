Ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici Kovid-19 aşısı yaptırdı

İZMİR (AA) - Bergamalı ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech aşısı yaptırdı.

Kınık Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şenlendirici'ye aşıyı, tıp doktoru olan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, ilçedeki devlet hastanesinde uyguladı.

Aşı tatbik edilecek kolunda klarnet dövmesi bulunan sanatçı, "Fa diyez düğmesinden aşımı vuralım başkanım." şeklinde espri yaptı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden sanatçı, herkesi aşı konusunda duyarlı olmaya davet etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz