Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den bomba sözler! "Sevgilim olsa doğururdum"

Aleyna Tilki, cesur paylaşımları ve sözleriyle magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozuyla kutlayınca tepki çekmişti.

ALEYNA TİLKİ SÖZLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'ı aktif olarak kullanan Aleyna Tilki, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı gönderiyle adından söz ettirdi. Hamile olan Rihanna ve Sita'nın aynı karede olduğu pozu paylaşan Aleyna Tilki şu ifadeleri düştü: "Vay vay beğendiğim üç ikon da aynı anda hamile. Britney, Sita ve Rihanna. Ben ne zaman doğursam ya? Sevgilim olsa doğururdum net."

23 Nisan'ı iç çamaşırıyla kutlayan Aleyna Tilki'ye, "23 Nisan'da don mu gösteriliyordu ben mi karıştırdım?", "Şu kıza biri pantolon alsın" gibi yorumlar gelmişti.





