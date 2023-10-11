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Ünlü şarkıcı Aslı Zen evlendi! Gelinliği gündem oldu

11.10.2023 16:00 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Aslı Zen, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mehmet Kaan Çelik ile nikâh masasına oturdu. İzmir'de gerçekleşen törende çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Aslı Zen'in gelinliği ise sosyal medyada gündem oldu.

Pop müziğin güçlü seslerinden Aslı Zen ile Mehmet Kaan Çelik, dün akşam İzmir'de gerçekleşen nikâh töreni ile hayatlarını birleştirdi. Çifti bu özel günlerinde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.

Aslı Zen, nikah kareleri sosyal medya hesabı üzerinden 'Rüya gibiydi her şey. Çok mutluyuz. Şükür' notu ile takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Ünlü ismin gelinliği de sosyal medyada gündem oldu. Aslı Zen dantel detaylı sırt dekolteli sade bir gelinlik tercih etti. Ünlü isme; 'Nasıl zarif nasıl güzel', 'Abartıdan uzak olması gerektiği gibi', 'Abartısız' gibi yorumlar yapıldı.

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Geçtiğimiz sene Mehmet Kaan Çelik ile nişanlanan Aslı Zen, nişanın ardından katıldığı programda ilişkisini anlatmış ve anne olmak istediğini söylemişti.

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Denizlispor’un kalecisi Okan Karabulut ile evliliğinden Mayra adında bir kızı olan Aslı Zen, tüp bebek tedavisine başladığını anlatmıştı. Zen'in açıklamaları şöyleydi; "Ben yıllardır tekrar anne olmak için çok uğraştım. Kaan da bana ilk böyle yaklaştı ‘bir çocuğumuz olsun mu’ diye… İlişkiye başladık buralara geldi. Konser yoğunluğu yüzünden nikahı araya sıkıştıramadık.

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Kaan’la tesadüf eseri tanıştık. Oyucu Canan Hoşgör benim çok yakın arkadaşım, onların ortak arkadaşıydı yemekte tanıştık. İlk başlarda çok iyi arkadaş olduk sonra ilişki başladı, nasıl başladığını biz de anlamadık. Çok sihirli bir ilişkimiz var."

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