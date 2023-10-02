Ünlü şarkıcı Burcu Güneş Hint milyarderin davetlisi oldu! 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi

Burcu Güneş, başarılı şarkıcılık performansıyla adından söz ettiriyor. Güneş, Hint milyarder Ravi Ruia ve ailesinin İstanbul'a demir atan lüks teknesine özel davetli oldu. Ravi Ruia'nın eşi Madhu'nun doğum günü etkinliğinde yer alan ünlü isim şarkılarını seslendirdi.

Hintli milyarder Ravi Ruia geçen yıl Bodrum ve Göcek koylarına yatıyla geldi. Ailesiyle tatil yapan Ravi Ruia bu yıl da Türkiye’nin cennet koylarını seçmişti.

Şimdilerde lüks teknesiyle İstanbulda olan Ruia, eşi Madhu'nun yaş günü partisine ünlü şarkıcı Burcu Güneş'i davet etti.

Snob Magazin'in haberine göre değerinin 500 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen ultra lüks yata giden Burcu Güneş şarkılarını söyledi. O görüntülerde davetlilerin Güneş'i hayranlıkla dinlemesi dikkat çekti.



