MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü şarkıcı Burcu Güneş Hint milyarderin davetlisi oldu! 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş Hint milyarderin davetlisi oldu! 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi

02.10.2023 21:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş Hint milyarder Ravi Ruia ve eşi Madhu'nun özel davetlesi oldu. Madhu'nun doğum günü etkinliğine katılan Burcu Güneş 500 milyon dolarlık lüks teknede şarkı söyledi. Güneş, şarkı söyediği anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Burcu Güneş, başarılı şarkıcılık performansıyla adından söz ettiriyor. Güneş, Hint milyarder Ravi Ruia ve ailesinin İstanbul'a demir atan lüks teknesine özel davetli oldu. Ravi Ruia'nın eşi Madhu'nun doğum günü etkinliğinde yer alan ünlü isim şarkılarını seslendirdi.

WhatsApp Image 2023-10-02 at 21.03.41

Hintli milyarder Ravi Ruia geçen yıl Bodrum ve Göcek koylarına yatıyla geldi. Ailesiyle tatil yapan Ravi Ruia bu yıl da Türkiye’nin cennet koylarını seçmişti.

WhatsApp Image 2023-10-02 at 21.03.44

Şimdilerde lüks teknesiyle İstanbulda olan Ruia, eşi Madhu'nun yaş günü partisine ünlü şarkıcı Burcu Güneş'i davet etti.

WhatsApp Image 2023-10-02 at 21.03.43

Snob Magazin'in haberine göre değerinin 500 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen ultra lüks yata giden Burcu Güneş şarkılarını söyledi. O görüntülerde davetlilerin Güneş'i hayranlıkla dinlemesi dikkat çekti.

WhatsApp Image 2023-10-02 at 21.03.42

WhatsApp Image 2023-10-02 at 21.03.42 (1)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez itiraf etti! "Gerçek aşkı tattığım ilk adam"İlk kez itiraf etti! "Gerçek aşkı tattığım ilk adam"
Bodrum'daki 5 katlı lüks villasını satışa çıkardı! İstediği rakam...Bodrum'daki 5 katlı lüks villasını satışa çıkardı! İstediği rakam...
Elendiğinde Armağan Çağlayan haykırarak ağlamıştı! İşte son haliElendiğinde Armağan Çağlayan haykırarak ağlamıştı! İşte son hali
Anahtar Kelimeler:
Burcu Güneş sosyal medya magazin

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.