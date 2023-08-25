Ünlü şarkıcı Cenk Eren sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Güçlü sesi, sahne tarzı ve dillere pelensenk olan şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Cenk Eren, yorgunluk ve halsizlik üzerine öksürük şikayetinin de eklenmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 57 yaşındaki Cenk Eren, hastane odasında çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Eren fotoğrafına, "Siz siz olun bedeninize çok yüklenmeyin, hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil" notunu düştü.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan şarkıcı, "Hastalık çok kötü ama böyle günlerde dostların olması paha biçilemez. Arayan soran herkese minnettarım, iyiyim" ifadelerini kullandı. Şarkıcı sözlerine "Programlarımı iptal etmiyorum, dokuz canlı gibiyim" diyerek devam etti.

