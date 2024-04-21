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  4. Ünlü Şarkıcı Emir Yeşil hayatını kaybetti! Acı haberi sevgilisi duyurdu

Ünlü Şarkıcı Emir Yeşil hayatını kaybetti! Acı haberi sevgilisi duyurdu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.04.2024 14:57
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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Dolapdere Big Gang grubunun 43 yaşındaki eski solisti Emir Yeşil, hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatını Aslı Omağ yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ünlü Şarkıcı Emir Yeşil hayatını kaybetti! Acı haberi sevgilisi duyurdu

2006 yılında Dolapdere Big Gang grubunun solisti olan Emir Yeşil'den acı haber geldi. Son dönemin popüler oyuncularından biri olan Aslı Omağ, uzun yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşının yaşamını yitirdiği yaptığı paylaşımla duyurdu.

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İlk evliliğinden 'Erim' adında bir oğlu bulunan 43 yaşındaki Emir Yeşil'in ani vefatı, müzik camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

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Ünlü tiyatro, sinema ve opera sanatçısı Aslı Omağ, sevgilisi Emir Yeşil’in acı kaybını sosyal medya hesabından " Canımız Emir'imizi bu sabah kaybettik" sözleriyle duyurdu.

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen genç müzisyen son yolculuğuna uğurlanacak.

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