Ünlü şarkıcı Güllü canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Güllü’nün annesi neden vefat etti? Güllü kimdir? Güllü kaç yaşında, nereli?

Güllü kimdir sorusu Güllü’nün uzun bir aradan sonra Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olmasıyla yeniden gündeme geldi. Sevilen şarkılarıyla yeniden hayranlarının karşısına çıkan Güllü programda duygu dolu anlar yaşadı. Peki, Güllü’nün annesi neden vefat etti? Güllü kaç yaşında? Güllü nasıl kilo verdi? İşte Güllü’nün son hali ve hayatı ile ilgili tüm detaylar...

GÜLLÜ’NÜN DUYGUSAL ANLARI

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Güllü dört sene önce kaybettiği annesinin vefatı ile ilgili açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı. Güllü annesi Yücel Uğurlu’nun kötü bir tüp mide operasyonu sonrasını hayatını kaybettiğini söyledi. Kendisi de dahil olmak üzere annesinin hiçbir yakınına operasyon ile ilgili haber vermediğini söyleyen Güllü, operasyondan bir gün sonra annesinin vefat haberini sahneden yeni indiği sırada aldığını açıkladı.

Annesinin yalnızca şeker hastalığı olduğunu, onun dışında çok sağlıklı olduğunu söyleyen ve kötü bir operasyonun ardından hayatını kaybettiğini dile getiren Güllü, annesinin kilosu nedeniyle yürümekte zorlandığını ve kendilerinin izin vermeyeceğini bildiği için böyle bir operasyonu habersiz bir şekilde yaptırdığını anlattı. Şimdi, Güllü’nün annesi ile ilgili anlattıklarından sonra Güllü çok daha fazla merak edildi. Peki, Güllü evli mi? Güllü yaşı kaç? Güllü nereli? İşte merak edilenler...