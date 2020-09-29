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Ünlü şarkıcı Güllü canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Güllü’nün annesi neden vefat etti? Güllü kimdir? Güllü kaç yaşında, nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 12:27 | Son Güncelleme

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Güllü, yaşadığı duygusal anlarla gündeme geldi. Güllü, annesinin vefatı ile ilgili detayları gözyaşları içinde anlattı. Şimdi, televizyon izleyicileri tarafından Güllü araştırılmaya başlandı. Güllü kimdir? Güllü kaç yaşında? Güllü nereli? İşte detaylar…

Ünlü şarkıcı Güllü canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Güllü’nün annesi neden vefat etti? Güllü kimdir? Güllü kaç yaşında, nereli?

Güllü kimdir sorusu Güllü’nün uzun bir aradan sonra Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olmasıyla yeniden gündeme geldi. Sevilen şarkılarıyla yeniden hayranlarının karşısına çıkan Güllü programda duygu dolu anlar yaşadı. Peki, Güllü’nün annesi neden vefat etti? Güllü kaç yaşında? Güllü nasıl kilo verdi? İşte Güllü’nün son hali ve hayatı ile ilgili tüm detaylar...

Ünlü şarkıcı Güllü canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Güllü’nün annesi neden vefat etti? Güllü kimdir? Güllü kaç yaşında, nereli?

GÜLLÜ’NÜN DUYGUSAL ANLARI

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Güllü dört sene önce kaybettiği annesinin vefatı ile ilgili açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı. Güllü annesi Yücel Uğurlu’nun kötü bir tüp mide operasyonu sonrasını hayatını kaybettiğini söyledi. Kendisi de dahil olmak üzere annesinin hiçbir yakınına operasyon ile ilgili haber vermediğini söyleyen Güllü, operasyondan bir gün sonra annesinin vefat haberini sahneden yeni indiği sırada aldığını açıkladı.

Annesinin yalnızca şeker hastalığı olduğunu, onun dışında çok sağlıklı olduğunu söyleyen ve kötü bir operasyonun ardından hayatını kaybettiğini dile getiren Güllü, annesinin kilosu nedeniyle yürümekte zorlandığını ve kendilerinin izin vermeyeceğini bildiği için böyle bir operasyonu habersiz bir şekilde yaptırdığını anlattı. Şimdi, Güllü’nün annesi ile ilgili anlattıklarından sonra Güllü çok daha fazla merak edildi. Peki, Güllü evli mi? Güllü yaşı kaç? Güllü nereli? İşte merak edilenler...

Ünlü şarkıcı Güllü canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Güllü’nün annesi neden vefat etti? Güllü kimdir? Güllü kaç yaşında, nereli?

GÜLLÜ KİMDİR?

15 Ekim 1973 tarihinde dünyaya gelen Güllü, şu an 46 yaşındadır. Güllü gerçek adı da merak edilenler arasında. Gerçek ismi Gül Tut olan ünlü şarkıcı Kasımpaşa, İstanbul doğumludur. Türk fantezi müziği ses sanatçısı olan Güllü, henüz küçük yaştayken gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlayarak sanat hayatına adım attı. İlk olarak 15 yaşında düğünlerde sahneye çıkmaya başladı. Yaşı dolayısıyla gazinocuların kendisine iş vermekten kaçınması nedeniyle bir süre sonra okula döndü. Fakat ailesinin maddi durumu nedeniyle tekrar okulu bırakıp şarkıcılık yapmaya başladı.

Ünlü şarkıcı Güllü canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Güllü’nün annesi neden vefat etti? Güllü kimdir? Güllü kaç yaşında, nereli?

2008 senesinde alkol komasına giren şarkıcı, hemen ardından hastaneye kaldırıldı ve bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. 1990’lı yıllarda Kasımpaşalı Güllü ismiyle söylediği Roman havalarıyla büyük bir şöhret kazanan Güllü o dönemlerde sık sık özel hayatı ile de gündeme geldi. Evliliğinin ardından sahneye bir müddet ara veren ünlü ismin iki çocuğu var. 2000 yılında boşandıktan sonra tekrar sahnelere dönen Güllü’nün Kasımpaşalıyım, Oyuncak gibi, Ödüm Kopuyor, Balıkesir Bandırma, Gülüm Var, Benim Vicdanım Rahat ve Değmezmiş Sana gibi çok sevilen popüler şarkıları bulunuyor.

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