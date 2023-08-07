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Ünlü şarkıcı Gülşen sahnede göbek dansı yaptı! Sosyal medyada gündem oldu

07.08.2023 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gülşen sahnede göbek dansı yaptı. Dün akşam Kuşadası Açık Hava Amfi Tiyatro’da sahne alan Gülşen hayranlarıyla buluştu. En sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı 'Namus' şarkısını seslendirdiği sırada sergilediği dans şovuyla geceye renk kattı.

Aydın Kuşadası'nda konser vermeye giden Gülşen sahne aldığı gecede, dansları ve enerjisiyle hayranlarından tam not aldı. Pop Bizde'nin haberine göre Gülşen, 'Namus' şarkısını seslendirdiği sırada göbek dansıyla şov yaptı.

ÜNLÜ ŞARKICIDAN 'NAMUS' DANSI

90'lı yıllarda adını duyuran şarkıcı Gülşen konser programına hız kesmeden devam ediyor.

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Aydın'a giden şarkıcı 6 Ağustos Pazar akşamı Kuşadası Açık Hava Amfi Tiyatro’da sahne aldı.

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Gülşen, 'Namus' şarkısını seslendirdiği sırada göbek dansı yaptı.

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En sevilen şarkılarını söylediği gecede, dansları ve enerjisiyle de hayranlarından tam not aldı.

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