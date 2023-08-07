Ünlü şarkıcı Gülşen sahnede göbek dansı yaptı! Sosyal medyada gündem oldu

Aydın Kuşadası'nda konser vermeye giden Gülşen sahne aldığı gecede, dansları ve enerjisiyle hayranlarından tam not aldı. Pop Bizde'nin haberine göre Gülşen, 'Namus' şarkısını seslendirdiği sırada göbek dansıyla şov yaptı.

ÜNLÜ ŞARKICIDAN 'NAMUS' DANSI

90'lı yıllarda adını duyuran şarkıcı Gülşen konser programına hız kesmeden devam ediyor.

Aydın'a giden şarkıcı 6 Ağustos Pazar akşamı Kuşadası Açık Hava Amfi Tiyatro’da sahne aldı.

Gülşen, 'Namus' şarkısını seslendirdiği sırada göbek dansı yaptı.

En sevilen şarkılarını söylediği gecede, dansları ve enerjisiyle de hayranlarından tam not aldı.



