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Ünlü şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni kaza geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 19:17 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüdüğü sırada çarptığı şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni yaralandı.

Ünlü şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni kaza geçirdi

Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde, şehir merkezi yönüne giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmadı. Bu sırada kavşaktan dönen hafif ticari araca çarpan otomobil, önce kaldırıma çıkarak 2 yayaya çarptı, sonra bir restorana girdi.

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LARA KESKİN VE YEĞENİ HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilin çarptığı kişilerin şarkıcı Lara Keskin ile yeğeni olduğu öğrenildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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